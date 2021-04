Sergio Vargas y la reunión de Rafael Dudamel en su casa con jugadores en pandemia: "No lo vamos a despedir"

Universidad de Chile no tiene tranquilidad y la reunión celebrada por Rafael Dudamel con algunos jugadores en su casa en plena pandemia, motivó una serie de reproches y múltiples críticas sobre el accionar del venezolano.

Por tal razón se ha especulado que la gravedad de los hechos le podría costar su puesto como entrenador de la U, algo que rechaza Sergio Bernabé Vargas.

"No creo que se llegue a eso, no creo que sea para eso, eso es un tema deportivo y en ese sentido la conversación que se tuvo con él no tiene que ver con eso. Igualmente el Directorio se reune la próxima semana para tomar las medidas por lo ocurrido", asegura el Superman en conversación con ADN.

Rafael Dudamel está en el ojo del huracán por la reunión hecha en su casa con algunos jugadores (Agencia Uno)

Respecto a cuál es su sensación sobre la reunión, Vargas aclara que "el objetivo era otro, más allá de lo técnico era una cosa de compartir, de manejo de grupo, poder juntarse fuera de las instalaciones del Centro Deportivo Azul por un tema de convivencia. Se equivocaron porque lamentablemente no se pueden mover, estamos en cuarentena y fue un error y está bien todo lo que se está hablando y se está diciendo".

Agregando en ese sentido "yo creo que tiene que ver con el ambito personal, pero sin eludir las responsabilidades, es un error, yo creo que es un error por el lugar donde se hace, y Dudamel pidió las disculpas".

Y reitera que "parto diciendo que es un error, pero también hablo de la intención, no se quiso sacar ventaja o de hacerse los vivos y lo estamos analizando a ver qué se va a hacer, qué se va a decir. Hay que dejar en claro que más que responsabilidad institucional hay una responsabilidad personal

Sergio Vargas hace un mea culpa y aclara que "veníamos con antecedentes con los contagios, se habló de cuidar los protocolos y bueno, se pasó por alto, pero no con mala intención o de sacar ventajas y reitero que hubo un sentido de convivencia".