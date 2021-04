Sergio Vargas le responde a Johnny Herrera: "Yo siempre he caminado por una sola vereda y él está lleno de contradicciones"

Sergio Vargas y Johnny Herrera son los arqueros más ganadores en la historia de Universidad de Chile, ambos ídolos y referentes en diferentes épocas de la institución, uno antecesor del otro en estricto rigor.

Una vez que el Superman se fue de la U, el arco azul quedó para el Samurai, que días después de su retiro ha sido crítico del actuar de su ex compañero como director deportivo del cuadro universitario.

"Es curioso que siempre Herrera hable de mi, y lo hace cada vez que puede. Yo sólo puedo decir que es fácil instalar falsas verdades, en nuestro medio se aplaude la frontalidad, se aplaude muchas veces 'al tipo que va de frente' y yo también siempre voy de frente, pero desde la base del respeto, de la verdad, de la honestidad y de la responsabilidad", comenzó diciendo Vargas en conversación con ADN.

Agregando que "el hablar es un ejercicio de responsabilidad, de cómo te digo, y en ese sentido Herrera ha dicho muchas cosas, por ejemplo, dice que somos responsables de la llegada de Afredo Arias y eso es totalmente falso. Arias llegó el 14-15 de marzo y nosotros a fines abril".

Sergio Vargas asegura que la libertad de expresión no es total y cita a una conocida canciller. "Lo curioso es Creo que los medios debieran ser garantes de la verdad, y lo pasan por alto. Creo que fue Angela Merkel la que dice que la libertad de expresión tiene su límite en la propagación del odio, cuando se vulnera la dignidad y yo le agregaría cuando se pretende instalar falsas verdades", explica.

Para el final responde sobre su comporación con Johnny Herrera. "Yo siempre he caminado por una sola vereda y Herrera está lleno de contradicciones y no me voy a opinar de lo que diga y ni siquera comparar quién fue el mejor arquero y esas tonteras, no me interesa ninguna comparación y por último, tenemos una forma totalmente distinta", cerró.