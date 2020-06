Sergio Vargas explica la mala racha de la U en el Monumental: “Es la única vez en el año que somos visitantes”

El 2001 fue el último año que Universidad de Chile festejó un triunfo ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Por lo mismo, Sergio Vargas, actual director deportivo del club, se dio el tiempo para explicar por qué a los Azules les cuesta tanto sumar tres puntos en aquel recinto.

En el programa Grítalo América, de Alberto Jesús López, partió mencionando que “la U hace muchísimo tiempo no gana allá, es más estaba yo todavía en el plantel. La primera vez que gana la U, porque no había ganado antes, fue en el 93’ y por suerte me tocó estar en todos los triunfos”.

“Ver el estadio de Colo Colo es un lugar donde creo que la U es la única vez en el año que es realmente visitante, pero también les influye a ellos. Ese tipo de partido, donde ellos crecen en su estadio, se sienten más seguros y bueno depende de uno poder imponer ahí su carácter”, agregó.

El recinto de Pedrero es un lugar difícil para la U, pues según los registros ha visitado aquel estadio en 29 ocasiones con: tres triunfos, nueve empates y 17 derrotas, convirtiéndose en el equipo con peor rendimiento ante Colo Colo en el Monumental. (FOTO: Agencia Uno)

“Le tocó pasar a la mejor U de la historia o una de las mejores de la historia, la del 2011, 2012, en esos años que la U era extraordinaria y no lograron ganar. Les pasó a otras, siempre fueron cambiando los planteles, los entrenadores fueron cambiando los jugadores y no se ha podido ganar, entonces si me dicen sicológicamente afecta”, complementó.

En la misma línea, prosiguió que “el jugador en el Estadio Monumental requiere sacar su mejor versión y creo que si cada uno de los jugadores en ese momento saca su mejor versión e impone su carácter y personalidad se puede llevar un resultado. Después, están las circunstancias de los partidos, hay muchos partidos que la U mereció ganar y no pudo, porque las circunstancias por un gol de una equivocación, por un fallo del árbitro, por una virtud de ellos o por lo que sea. Entonces en algún momento se va a volver a ganar y a partir de ahí hay que procurar ganar lo más seguido posible”.

Johnny Herrera

Además, en el citado programa, Vargas tuvo minutos para comentar su relación con el actual portero de Everton de Viña del Mar, quien salió del club de manera muy polémica y atacando a todos los directivos del club.

“Nadie va a desconocer lo que significa Johnny para la U, lo que ha hecho, salió de sus divisiones inferiores, bueno yo estaba en el plantel, es más él debuta en un partido donde me expulsan a mí, conozco bien a Johnny, hemos tenido algunas charlas”, dijo.

“Yo puedo estar enemistado con alguien, pero si soy una persona que quiere volver a tener una amistad con esa persona tengo que buscar un punto de encuentro y eso es muy importante”, sentenció el ex portero Azul.