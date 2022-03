El ídolo y ex director deportivo de Azul Azul, Sergio Vargas, sigue sacando trapitos al sol de la intera de Universidad de Chile, donde, en esta oportunidad, cargó los dardos sobre un personaje dentro de la concesionaria que está realizando cambios, donde da ejemplos de lo que pasó en las juveniles, además de Ramón Arias.

Sergio Vargas enciende el ventilador: "Hay un personaje en Universidad de Chile que no actúa de buena manera"

En Universidad de Chile no hay días tranquilos. Sin jugar el último fin de semana por el Campeonato Nacional, en la interna siguen sumando problemas que agrandan un negativo momento que no los tiene tranquilos.

Eso sí, ahora suman dardos que son lanzados desde afuera. Todo, porque el ídolo del club y ex director deportivo de Azul Azul, Sergio Vargas, fue duro al analizar lo que está pasando con el equipo, donde cargó su crítica sobre un personaje y sus determinaciones.

"Hay un personaje en Universidad de Chile que no actúa de buena manera. Por ejemplo, sacaron a (Mariano) Puyol, (Patricio) Mardones y (Marcelo) Jara cuando no se habían jugado las divisiones inferiores, cómo evaluaron. Me apena que personas sin escrúpulos están tomando decisiones en la 'U'", comentó Vargas en una entrevista con DirecTv Chile.

En ese sentido, quien hasta la temporada pasada tomó determinaciones dentro del club en compañía de Rodrigo Goldberg, dio un ejemplo de lo que pasó en el primer equipo, con uno que parecía fijo para esta temporada y que terminó saliendo con polémica.

"Ramón 'Cachila' Arias estaba firmado en la Universidad de Chile y desde dentro del club lo boicotearon, filtrando sus exámenes médicos. Esa es una acción que habla de la ética y moral, hay un funcionario de Azul Azul que no actúa de buena manera", finaliza.