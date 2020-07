Sergio Vargas apuesta por la continuidad de Pablo Aránguiz en Universidad de Chile: “La idea es contar con él en 2021”

Uno de los buenos jugadores del Campeonato Nacional 2020 era Pablo Aránguiz, pero que, por el parón de la pandemia del coronavirus, debió interrumpir su buen nivel futbolístico.

En ese sentido, Sergio Vargas, director deportivo de Universidad de Chile, se refirió a la situación contractual del jugador, quien está a préstamo hasta fin de año, pues su pase pertenece a FC Dallas de la Major League Soccer (MLS).

“Estamos conformes con el rendimiento que ha tenido Pablo, también su comportamiento personal. En ese sentido, ha rendido de forma satisfactoria... Sería lindo seguir contando con él, estuvo muy bien, pero no queremos apurarnos”, declaró en Pelota Parada de CDF.

Aránguiz era uno de los mejores jugadores del Campeonato Nacional. (FOTO: Agencia Uno)

“Depende de los recursos que dispongamos, pensamientos y prioridades...queremos ser responsables respecto a lo que tenemos, pero la idea es contar con él en 2021 (…) Después, buscar la forma, pero estamos contentos con su rendimiento”, complementó.

Pero eso no fue lo único, porque también abordó el tema de repatriar a Marcelo Díaz, quien pertenece a Racing Club de Argentina. “Es un jugador que nos encantaría tener, que es identificado con la U, pero tenemos un tema económico, hay que ser sinceros. Pero no niego que me encantaría tenerlo”, mencionó.

Finalmente, tuvo palabras sobre Walter Montillo, quien aún no decide si continuará su carrera futbolística el 2021. “Hemos tocado el tema y le dijimos que no se preocupara, que evaluemos lo que serán estos meses y si está con ganas, creo que debería seguir. Si arrancamos en agosto veremos lo que pasa de ahí a final de año”, señaló.

“Para él será un desafío. Creo que sin duda, estar cuatro meses entrenando en casa, también será un signo de interrogación de sus condiciones, sobre cómo va a volver, al igual que la mayoría de los muchachos”, sentenció.