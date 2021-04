Sergio Vargas: "Bien si Johnny Herrera se autodenomina el mejor arquero de la U, está entre los cinco"

El director deportivo de Universidad de Chile, Sergio Vargas, se refirió nuevamente a Johnny Herrera y las declaraciones cruzadas del 25 al otro ex arquero del Chuncho. Tras anunciar su retiro, Samurai Azul volvió a cargar contra el Súperman, a quien responsabiliza en gran parte de su salida de la U.

“Sin dudas fue complicado dar por terminado el ciclo de un jugador histórico. Es difícil, pero todo el directorio estuvo de acuerdo. Fue una serie de circunstancias y el tema deportivo. El rendimiento de Herrera ese semestre… Alfredo Arias lo saca y lo pone en la banca, y llega Caputto y también es suplente”, dijo Vargas en ESPN Radio Chile.

Agregó que “los que jugamos sabemos que el rendimiento deja de ser el mismo en algún momento y hay que aceptarlo. La decisión se la comunicamos José Luis Navarrete, que era el presidente, Rodrigo (Goldberg) y yo. Nosotros le ofrecimos una despedida o una conferencia de prensa, la rechazó y se le dejaron las puertas abiertas para cuando lo quisiera”.

Consultado si le duelen las palabras de uno que al igual que él tiene la condición de ídolo de la U manifestó que “no, para nada. Pero en ese sentido es muy importante cuando se toca la dignidad de las personas. Uno puede tener diferencias, pero nunca perder el respeto por el otro. Ha dicho cosas que quiere dejar instaladas como falsas verdades, como cuando habla que a Arias lo trajimos nosotros. Arias llegó antes que estuviéramos nosotros, eso descoloca porque el medio no puede distinguir algo que es una mentira”.

“Soy una persona frontal, pero respetuosa que dice las cosas como corresponde. En ese sentido lo que hubo que hablar se dijo, y en dos reuniones, donde se trataron también sus declaraciones contra la institución. Lo dijimos adentro y no salió. No me influye lo que diga Herrera”, complementó.

Por último sentenció que “yo creo que él está entre los cinco mejores arqueros de la U. Soy respetuoso de la historia y también está Eduardo Simian, Manuel Astorga en el Ballet Azul. Y hay una época romántica en que la U no ganó nada, pero estaba Hugo Carballo. Si él se autodenomina el mejor, bien”.