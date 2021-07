Sergio Vargas se lamenta sorprendido: "No se vio reflejada la gran diferencia de plantel entre Universidad de Chile y Fernández Vial"

Sergio Vargas habló en extenso con La Tercera y el ex director deportivo de Universidad de Chile reconoció que le sorprendió la eliminación de la U en Copa Chile por penales contra Fernández Vial en octavos de final, tras empatar en la ida y vuelta contra el cuadro recién ascendido de Segunda División a Primera B.

“Sin dudas me sorprendió, hay una gran diferencia de plantel, nombre por nombre, y no se vio reflejado y el Vial planteó y planificó muy bien los dos partidos. No se marcó la diferencia individual que hay entre un equipo y otro”, dijo Súperman Vargas.

Sin quitarse responsabilidad por haber armado el plantel del Chuncho, agregó que “lo que no ha podido tener la U en los últimos años es funcionamiento, saber y poder decir la U juega a esto”.

Asimismo, tuvo espacio para considerar que los nuevos propietarios de Azul Azul han demorado en el inicio de la gestión: “yo ahora lo miro desde afuera, me sorprende cómo se han tomado decisiones, el técnico, gerencia deportiva, son aspectos importantes y se han dilatado. Quizás es algo que tenían pensado así. Hay una incertidumbre”.

Por último reiteró que la llegada de Rafael Dudamel a la dirección técnica se explica por la caída de Martín Lasarte, que era el candidato número uno para reemplazar a Hernán Caputto con el Chuncho complicado en la tabla.

“El comité deportivo éramos seis personas. El técnico era Martín Lasarte, no pudo venir por temas personales y había una serie de entrenadores dentro de la lista, dentro Dudamel. Algunos no podían por prepuesto, por temas personales, otros no quisieron venir. Y terminamos en Dudamel por acuerdo. ¿Era la primera opción? No, lo era Lasarte”, sostuvo.

Y sentencia: “cuando se te vienen encima las situaciones en el fútbol y tienes que decidir… a mí me gustaba Gabriel Heinze y en la primera conversación dice: ‘y para cuando me necesitan de técnico, ¿para ayer, para mañana? Para trabajar así yo no, estoy en un proyecto y necesito 20 días para analizar una propuesta con mi secretaría técnica. Cuando me comprometo a conversar con un club no lo hago con otro y ya llevo 10 días con uno. Les agradezco que pensaran en nosotros’. Y nosotros estábamos muy complicados, cada vez bajábamos más en la tabla, cerca del partido de promoción. Se decide desvincular a Hernán Caputto y estaba arreglado Lasarte, pero tuvimos que salir a buscar. En eso momento lo que necesitábamos era sacar resultados”.