Sergio Vargas: "Esperamos que mañana se ratifique la vuelta al fútbol para el 28 de agosto"

Los clubes de la región metropolitana hace más de un mes que retomaron los entrenamientos con el objeto de nivelarse con los cuadros de provincia que tienen más tiempo de trabajo previo.

La vuelta del fútbol es inminente y así lo confirma en conversación con Redgol el director de Azul Azul, Sergio Bernabé Vargas.

"Estamos esperando que mañana sea ratificado por las autoridades que comenzamos el próximo fin de semana, viernes 28, esperemos que se ratifique y volver de una buena vez a vibrar con el fútbol", asegura.

El ex arquero universitario cuenta que no se explica mucho por qué Universidad de Chile no podrá ocupar el Estadio Nacional.

"Tantéabamos algo, mucha gente entrena y trabaja en el Nacional, no es exclusivo de la U. Nosotros mientras podamos usarlo el fin de semana, nos adaptamos. Si nos toca partidos donde no podamos utilizarlo, estamos viendo la mejor opción, pero ojalá lo podamos usar", indicó.

Y sobre la posibilidad de ocupar el Estadio Santa Laura, el Superman cuenta que "es una opción, no está cerrado, depende de varias situaciones, pero Santa Laura siempre es una opción importante no teniendo el Nacional".