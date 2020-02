Sergio Navarro y el triunfazo de la U ante Santiago Wanderers: "A los que somos azules de corazón se nos caían las lágrimas"

Universidad de Chile consiguió tres puntos de oro en la fecha pasada ante Santiago Wanderers. Los azules se impusieron por 2-1 al Decano con dos jugadores menos por largos minutos del partido.

Es por esto que el ex capitán del Ballet Azul, Sergio Navarro, destacó la entrega de los jugadores de Caputto y le dedicó unas emotivas palabras en el CDA: "Me siento orgulloso de ustedes. No me importa que digan que jugaron bien, que no jugaron perfecto, no importa. Pero con dos jugadores menos ganamos. A los que somos azules de corazón se nos caían las lágrimas".

El mítico ex jugador azul y mundialista con la Roja en 1962 cumplió ayer sus 84 años de edad. Es por esto que el club laico lo invitó a pasar el día en el CDA para compartir con el plantel y festejar su cumpleaños.