Sergio Navarro se emociona y recuerda a Pluto Contreras en El Que Calla, Astorga de RedGol: “Tanto compañero se ha ido”

Esta jornada se conoció el fallecimiento de Carlos el Pluto Contreras, histórico de la Roja de 1962 que estaba afectado hace varios años ya por el Alzheimer y ha tenido diversos homenajes.

Uno de ellos se lo brindó un viejo amigo: Sergio Navarro, capitán de aquel equipo y compañero suyo de mil batallas, inclusive desde las cadetes.

“Nos conocimos en las cadetes de la U. Cuando Carlos llegó a primera infantil, yo estaba en juvenil. Nos conocimos por ahí por 1953. Siempre estuvimos juntos, en la U, en Primera División, en el Ballet Azul, en la selección. En esa época las divisiones inferiores duraban dos años. Yo debuté en 1955 y Carlos en el año 1957 o 58, por ahí. Fuimos muy, muy amigos. Un loco, hacía cualquier locura, buena persona, buen amigo, buen compañero, buen jugador, bravo en la cancha. Cuando jugaba en serio era buenísimo. De repente le daba por hacer locuras de jugadores técnicos y nos reíamos, pero a él lo retaban”, recordó, emocionado, don Checho en El Que Calla, Astorga, de RedGol.

“Me avisó el Fifo Eyzaguirre. En ese momento no le tomé tanto el peso. Comencé a avisarle a mis compañeros. Después vino el shock. Me empezó el dolor de cabeza, el mareo, no sé. Recién ahora me he recuperado un poco. Es difícil perder a un compañero, a un amigo de tantos, tantos años. Nunca hemos peleado, siempre nos mantuvimos amigos. Me emociona, estoy en el living de mi casa y tengo una foto al frente mío… Dos. Una grande del Ballet y otra de la selección del ‘62. Y de esa foto quedan sólo cuatro vivos. Han fallecido todos. Tanto compañero que se ha ido”, profundizó.

Pluto Contreras en un homenaje en el Estadio Nacional. (Foto: U de Chile)

Asimismo, manifestó que “en la condición en la que estaba es lo mejor, para que descanse en paz, tranquilo. Estaba con un Alzheimer muy avanzado, no sabía quién era, estaba en otro mundo. Que se lleve como corresponda los honores que se ganó en una cancha de fútbol, nadie le regaló nada, se lo ganó con su esfuerzo,su trabajo”.

Finalmente, hizo un análisis futbolístico. “Esta generación son muy buenos para la pelota, nada que decir. Lo primero es no hacer comparaciones individuales, es imposible, son otras épocas, otro fútbol. Antes era más habilidad, ahora es casi 100% fuerza, a nosotros no tanto. Es otra modalidad. Estábamos capacitados para jugar, igual que los de ahora, pero en esa época no iban a Europa los chilenos, había que triunfar en Argentina. La mayoría de nosotros, por no decir todos, trabajábamos paralelo al fútbol, pagaban otra plata. Había pasión por la camiseta. No digo que ahora no, sólo que son épocas distintas. Por ejemplo, si digo que Eladio Rojas era mejor que Vidal, le estoy faltando el respeto a Vidal y viceversa. Cada uno tuvo responsabilidades en su momento y cada uno de nosotros supo responder. Por ningún motivo es para decir ‘éste es mejor que éste’”.