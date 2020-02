Sergio Bernabé Vargas: "Son la lacra de la sociedad, no les interesa el país o la U"

El director deportivo de Universidad de Chile, Sergio Bernabé Vargas, calificó en durísimos términos a los manifestantes que incendiaron un sector de la Galería Sur del Estadio Nacional al término del duelo por Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre.

En diálogo con Radio ADN, Superman calificó los hechos como "lamentables, pero es gente a la que no le interesa nada, ni siquiera le interesa la U. No les intersa el país, son la lacra de la sociedad. Es penoso, pero no tiene excusas, ni siquiera reivindicaciones sociales", sentenció.

Según Vargas, "lamentablemente van a hacer daño a la U" por las posibles sanciones de la Conmebol. "Ojalá que tomen en cuenta la situación social del país y las sanciones sean menores", agregó.

"Pero estos no son hinchas de ningún equipo y mucho menos de la U. quieren hacer daño, destruir y no les interesa el bienestar de la gente", completó el ex arquero y capitán del equipo universitario.