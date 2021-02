Representante de seleccionado uruguayo: "Si Ramón Arias llega a Universidad de Chile se va a convertir en capitán"

Ramón Arias es un defensa central que acaba de terminar su contrato con San Lorenzo de Almagro, y desde Argentina informaron que el club interesado en quedarse con los servicios del ex seleccionado uruguayo, es ni más, ni menos, que Universidad de Chile.

El defensor de 28 años tiene un largo recorrido y ha jugado en Peñarol, LDU y Puebla entre otros equipos por lo que su currículum es del todo interesante como para que un cuadro chileno se interese en él.

Sin embargo, el representante del uruguayo, Gerardo Arias, en conversación con Deportes en Agricultura descartó de plano que los azules hayan preguntado por su concurso.

“Desde la U no me llamó nadie, todavía no me llama nadie. Con San Lorenzo pudieron haber existido, pero Marcelo Tinelli (presidente de San Lorenzo) no me llamó para nada y cuando tenga algo concreto me va a llamar. No sé cómo está la situación ni cómo la está manejando“, aseguró.

Donde sí hubo claridad para el representante, fue a la hora de definir a Arias, al que lo llenó de flores.

“Es un zaguero rápido, juega tanto por la izquierda como por la derecha salió campeón con Peñarol, fue seleccionado nacional. Es un jugador típico uruguayo y si llega a la U, va a ser un muy buen zaguero y creo que se va a convertir en capitán“, cerró.