Beccacece y su incidente en la U: "Patear la heladera estuvo mal. No lo he vuelto a hacer, en algo he mejorado"

Sebastián Beccacece dirige este sábado su último partido como director técnico de Racing Club en Argentina, frente a Newell’s Old Boys por la Copa Diego Maradona. El entrenador del cuadro donde militan Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz quebró su relación con la institución tras la salida del mánager, Diego Milito.

En conversación con ESPN F90, el ex entrenador de Universidad de Chile se refirió a su polémico incidente mientras era DT de la U. A fines de agosto de 2016, Beccacece agarró a patadas un refrigerador ubicado al costado del banco en medio del clásico universitario contra la Católica.

“No voy tratando de agradar. Voy mostrándome genuino, espontáneo y la energía la pongo en el grupo de futbolistas y en la gente que trabaja el día a día. Con ellos siempre, he tenido conexión y aceptación donde he ido, en momentos lindo y en otros no tan lindos como me tocó en la U”, dijo Beccacece consultado por el Pollo Vignolo.

Agregó que “eso de patear la heladera no estuvo bien, no es una buena imagen para la sociedad de alguien que puede llegar a ser un referente para alguien. Esas cosas están mal. Ahora gritar un gol o pegar un grito caminando, no me parece de gravedad, o si te poner una camisa o ropa deportiva. Eso es parte de un show mediático, lo tomo de esa manera”.

“Lo de la heladera sí lo replanteé y lo revisé, me sentí muy mal porque es un comportamiento y una conducta que no corresponde. Lo he ajustado, por ahora no lo he vuelto a hacer. En algo he mejorado”, complementa.

Asimismo, sentenció que “soy un admirador de Marcelo Bielsa. Para mí es una mente brillante. No lo digo yo, lo dice el mundo, los mejores entrenadores. También tiene gente que no lo sigue y es lo más natural, no podemos agradarles a todos. De la diversidad sale lo mejor”.