Sabino Aguad recuerda a Frank Kudelka: "Un día llegaba muy contento y al siguiente llegaba molesto"

Sabino Aguad rompió el silencio y luego de un año, entregó detalles de su tortuosa relación con el ex entrenador de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, el que fue despedido de la institución azul para ser reemplazado por el uruguayo Alfredo Arias.

En conversación con La Tercera, el ex gerente deportivo universitario, fue consultado derechamente por la relación que tuvo con el hoy entrenador de Newells Old Boys.

"Teníamos un vinculo extraño, porque un día llegaba muy contento y al siguiente llegaba molesto. Fue una relación rara, pero el problema grande fue con la negociación de jugadores. En general, no fue nunca caótica. En la negociación sí fue una crisis tremenda", cuenta Aguad.

Sabino Aguad en su época de gerente deportivo de Azul Azul (Agencia Uno)

Sobre la estabilidad de Kudelka en la banca, relata que "después de cada partido, yo llamaba al presidente (Carlos Heller) y le preguntaba qué hacemos y me decía no hagamos nada. Siempre le dimos tranquilidad y eso es la verdad. El presidente siempre dio la versión de que no se mueve".

Respecto a si la imposición de refuerzos fue lo que gatilló la salida de Kudelka, Sabino Aguad niega tal acusación.

"Nosotros no impusimos. El error fue que el armado del plantel, estando cubiertas las posiciones, hubo gustos de todo, del directorio, entonces no hubo un trabajo coordinado. El trabajo de diciembre mató todo, esas negociaciones fueron muy difíciles", cerró.