Más allá de que los hinchas azules están felices por el primer triunfo de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, donde lograron vencer a Unión La Calera por 4-2, en el mundo azul quedó en el aire el cómo vive los partidos Ronnie Fernández.

El delantero asumió un rol casi de capitán, algo que se pudo ver en un video en redes sociales que publicó el propio club, donde se pudo ver, como ejemplo, una arenga que realizó en el camarín delante de todos sus compañeros que se ha vuelto viral en las redes bullangueras.

Algo que pilló de sorpresa al delantero azul, quien en una entrevista con el diario Las Últimas Noticias, comentó el impacto que ha generado.

"Me descolocó un poco que se haga público, porque no es la intención. Atribuirme un sentir de todos en el grupo creo que no va", precisó.

Para el atacante, que colaboró con uno de los goles en la victoria, el primer duelo dejó un buen sabor en la interna del plantel.

"Se hizo un poquito larga la espera, me gusta estar en competencia. Creo que terminamos aprobando al ganar este primer partido que era importante, porque no era fácil ir a sacarle puntos a Calera. Estoy contento por este primer paso porque el equipo logró quedarse con los tres puntos, que es lo importante", detalló.

Si bien todos resaltan el triunfo, también como punto positivo ha quedado la dupla que está conformando con el uruguayo Cristián Palacios, donde asegura que en poco tiempo se han logrado conocer muy bien.

"Me gusta el fútbol así, lo vivo así. Soy apasionado, competitivo, me gusta ganar y creo que se refleja en los aspectos que nombras. Y no voy a descubrir lo del Chorri, es un tremendo delantero, tiene una capacidad goleadora que no es fácil de encontrar. Qué mejor que tenerlo de compañero. En poco tiempo hemos sabido comunicarnos bien. Entendemos nuestras virtudes y le estamos sacando provecho a eso. Hay muchos jugadores que tienen calidad y jerarquía", comentó.