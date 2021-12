Ronnie Fernández se convirtió oficialmente en el nuevo y primer refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2022 luego de una brusca vuelta de turca. Es que el delantero nacional de 30 años asomaba prácticamente listo como fichaje de Colo Colo.

El atacante llega proveniente de Santiago Wanderers, club en el que debutó el 2009. Además, Fernández ha vestido las camisetas de Deportes Puerto Montt, Naval, Deportes Concepción, Deportivo Cali (Colombia), Bolivar (Bolivia), Al-Fayha (Arabia Saudita), Al-Nasr (Emiratos Árabes Unidos) y Al-Raed (Arabia Saudita).

Y fue precisamente en su paso por los países árabes donde vivió una de las anécdotas más curiosas de su carrera. La historia la contó el mismo jugador hace poco más de tres meses en Los Tenores de Radio ADN.

“Una vez llegué a una cena y había un guepardo adentro del living… Me quería morir, lo tenían ahí agarrado. Me decían pasa, si no hace nada”, dijo el delantero.

Ronnie Fernández sentenció que el guepardo “estaba encadenado, pero a la mano del tipo que tenía menos carne que… Era uno de los presidentes del club, así que había que ir, y esas cenas siempre eran con premios, entonces era más lindo”.

Universidad de Chile anunció el sorpresivo fichaje de Ronnie Fernández este pasado jueves por la noche. Hoy el jugador compartió sus primeras palabras con la camiseta de la U a través de un video.