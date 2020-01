Ronald Fuentes cierra el capítulo de Copa Chile: “No viajamos a jugar el partido ante la Universidad de Chile”

Se empieza a cerrar el capítulo de una de las semifinales de Copa Chile, porque el técnico de Unión Española, Ronald Fuentes, en diálogo con radio ADN confirmó que el equipo no se presentará a disputar el partido ante Universidad de Chile en La Serena.

“No viajamos al partido, hay una decisión que tomó la institución. Cuando nosotros iniciamos este proceso de 2020, el día 26 de diciembre, se lo hice saber a los dirigentes, en este caso a Santiago Perdiguero y Luis Baquedano, de que nosotros íbamos a trabajar pensando que ese partido se jugaba, porque quedaban muchos días podía haber una nueva decisión por parte del club. Hasta el día de hoy han sido consecuentes, les puede gustar a mucho o no lo que está pasando, pero el club tomó una determinación y la ha seguido. Nosotros hemos cerrado el tema Copa Chile y ahora estamos pensando en el inicio del torneo, la próxima semana”, partió señalando.

Agregó que “siempre estuvimos con la idea de que se podía revertir esta situación, pero también lo entendemos. Hay cosas para el club que no son ideales en tomas de decisiones, el club se siente perjudicado desde lo legal, en relación al Chile 4, y nosotros estuvimos trabajando que este 18 de enero íbamos a jugar. Hoy cerramos el capítulo de Copa Chile y ahora pensamos en Deportes Iquique”.

Pero no se quedó en ello, porque explicó por qué el club fue tan tajante en su decisión. “El club siente que, si se terminaba el torneo, se terminaba todo y eso fue lo que se habló en un principio. Después, empezaron a levantarse voces de que se tenía que jugar la Copa Chile y el club pensó que se estaba prestando todo para un tongo. Por eso el club tomó esa decisión tan férrea, que defendió a muerte, y nosotros como funcionarios de la institución la vamos a respetar”.

Al ser consultado sobre si esta situación afectará en lo psicológico y motivacionalmente al plantel mencionó que “veo bien a los jugadores, porque nosotros hemos sido como cuerpo técnico y también Luis, como gerente general, trasparente con las informaciones que han ido llegando. Por eso te decía, siempre hubo alguna opción: se habló de algunos porcentajes, de que se podía jugar el partido y siempre tuvimos la idea de que eso iba a suceder. Si se llegaba a jugar íbamos a estar preparados en lo futbolístico, psicológico y en todo lo que tiene que ver con lo que involucra al fútbol”.

“Entrenamos como todos los días, no hubo desmotivación ni nada que fuese fuera de la planificación que tenemos. Cuando ya supimos definitivamente ayer que el partido no lo íbamos a disputar quisimos jugar un partido amistoso, pero la ANFP no lo autorizó. Ahora seguiremos terminando la planificación con un entrenamiento entre nosotros”, expresó.

Sobre las sanciones que recibirá el club hispano por no jugar la Copa Chile dijo que “el club va acatar la sanción económica, pero las bases no están claras y si existe una sanción deportiva el club va a poner abogados para ver si son tan efectivas como se ha estado especulando. Hablar en esta instancia genera más controversia que solución al conflicto que existe”.

Luego se refirió a cómo la ANFP lideró el término anticipado del campeonato nacional mencionando que “se tomaron malas decisiones. No dictaminar las bases, no hacer el ascenso directo de Santiago Wanderers, las liguillas de la Primera B que modificaron las bases a última hora teniendo a dos equipos, que no estaban incluidos, disputando la final”.

Finalmente, se refirió al plantel que conformó el equipo de Independencia para la temporada 2020. “Unión Española ha sido respetuoso en tener a los jugadores que yo quiere tener acá, del juego que queremos plantear. Tenía muy claro quienes debían seguir o no”, cerró.

De esta manera, se cierra el capítulo y Universidad de Chile tendrá que presentarse en el Estadio La Portada por protocolo para ratificar su clasificación a la final de la Copa Chile y ser el Chile 4 de Copa Libertadores.