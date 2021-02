Ronald Fuentes: "Futbolísticamente está comprobado que trabajamos; nosotros más felices si nos quiere la U"

Ronald Fuentes mira con tranquilidad el futuro tras su abrupto despido de la dirección técnica de Unión Española tras una primera mitad de temporada muy buena a la cabeza de colonia. Chilenita aparece en la órbita de la U en caso que Rafael Dudamel deje el puesto por mal rendimiento y el Chuncho aún en pelea por la permananecia.

“Siempre en el fútbol ficción, porque hay un técnico con contrato vigente y hay que respetar. Pero en este momento yo puedo ser alternativa para cualquier club que no tenga o no esté contento con su entrenador. Hay que hablar cuando y si se toman las decisiones finales, hablar de especulaciones no es lo ideal”, dijo Ronald Fuentes en Deportes en Agricultura.

Agregó que “si estiman conveniente cambiar de técnico, el club que sea, si quieren nuestra apuesta nosotros felices, si es la U más aún. Estuve 17 años trabajando en Universidad de Chile como jugador, entrenador y gerente deportivo. No hay duda que mi mayor vinculación está con la U y eso será por siempre, por todo lo que nos hemos brindado mutuamente”.

“Es una alternativa, pero lo primero e importante ahora es que la U salga de su posición complicada en la tabla ponderada para que se quede el equipo en Primera División”, complementó.

Asimismo, Chilenita dejó claro que lo que le interesa es seguir dirigiendo, aunque tampoco quiere borrar su experiencia como gerente deportivo de los azules. Además, apareció dentro del amplio espectro de técnicos nacionales que podrían ser opción para la banca de la Roja.

“Di las gracias en Unión Española por reinsertarnos como cuerpo técnico. Como DT con Universidad de Concepción hicimos cosas interesantes con poquito: clasificamos a torneos inter, ganamos la Copa Chile con un equipo protagonista y que siempre estuvo en los primeros lugares. Futbolísticamente está comprobado que trabajamos bien y podemos darle una forma de juego a los equipos”, expuso.

Sentenció que “después de esta pasada como gerente deportivo en la U, que no lo hice tan mal y el tiempo me dará la razón, me sirvió para conocer otras situaciones, planillas, presupuestos, mercado. Todo me ha servido para posicionarme mejor como entrenador. Al club que vayamos le aseguro que la apuesta por nosotros será productiva”.