Ronald Fuentes reconoce: "Feliz si se encuentra mi camino con la U" y Pablo Flamm ya lo ve como reemplazante de Dudamel

En Universidad de Chile la continuidad de Rafael Dudamel pende de un hilo y todo apunta a que el entrenador venezolano dejará el banco azul si el Chuncho no derrota a Coquimbo Unido este viernes, en un duelo trascendental por la permanencia de ambos equipos en la Primera División del fútbol nacional.

Casi como una epifanía, Unión Española despidió sorpresiva y abruptamente a Ronald Fuentes. El DT deja la banca de los hispanos luego de haber peleado palmo a palmo la punta de la tabla con la Católica y La Calera, sin embargo en las últimas semanas se estancó y la clasificación de los rojos a Copa Libertadores está condicionada.

En Radio ADN le consultaron a Chilenita por la posibilidad de asumir la dirección técnica del Chuncho en caso que se sentencie la salida de Dudamel: “a la U se me va a vincular siempre porque jugué y estuve en la gerente deportiva, tengo excelente relación con Carlos (Heller). Si en algún momento se encuentran nuestros caminos, yo feliz, es parte de mi vida. Estuve 17 años como jugador, entrenador y gerente, están los vínculos, el cariño y los afectos. La U siempre va a estar en mi corazón”, dijo.

Agrega que “yo siempre trabajo para ir creciendo como entrenador y quemando etapas en los equipos, pero hay que ir paso a paso. En Universidad de Concepción hice buena campaña. En Iberia salimos campeones y ascendimos a Segunda y después a Primera B. En Unión dejamos el equipo casi listo en Copa Sudamericana con opción clara a la Libertadores”.

Y no son menores las palabras de Fuentes, pues el ex defensor central de la selección chilena comienza a ganar fuerza entre los candidatos para reemplazar, hipotéticamente, a un cuestionado Dudamel. De hecho, el periodista Pablo Flamm cree que no será raro ver a Ronald luchando por mantener a la U en Primera A.

“La salida de Ronald Fuentes de UE le deja el camino despejado para llegar seguramente a la U muy pronto. Veo muy difícil que Dudamel siga terminando el torneo y ahí aparecerá el nombre de Ronald”, sentenció Flamm.