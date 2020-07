Rodrigo Ureña: "El amor por la U, es como el amor por la madre, no se termina nunca"

Rodrigo Ureña está haciendo patria en Colombia defendiendo la camiseta de uno de los grandes del fútbol cafetero: América de Cali.

En conversación con el programa Despelotados, el formado en Unión Española se declaró un hincha furibundo de Universidad de Chile asegurando que espera volver algún día.

“Hoy estoy en América y no pienso en volver a Chile pronto. Bajo las condiciones que me planteas, volver a mi casa, donde quiero estar. Mi amor está en la U. Yo cuando hablo de la U, hablo del amor eterno, es como el amor por la madre, que no se acaba nunca. Esto es lo mismo. Te puede ir mal o bien, pero eso no va a quitar el amor”, aseguró.

Rodrigo Ureña ante Gremio en Copa Libertadores (Getty Images)

Ureña además confiesa que sufrió mucho el año pasado cuando el cuadro universitario peleó los últimos lugares.

“En ese momento yo quería que se salvaran, y obvio que cuando jugara la U, quería que ganara y que los que estaban peleando abajo, perdieran”, aseveró.

Respecto a su magro paso por Universidad de Chile, el volante cuenta que “fueron muchas cosas conjugadas. Siempre dije que hice mis méritos dentro de la cancha. He sido el único futbolista que sale a préstamo de un equipo grande a un equipo pequeño y logra ser

campeón. En seis meses, había logrado un torneo histórico para el club (Cobresal), donde jugué de principio a fin, todos los partidos. Sentía tener los méritos suficientes para jugar, pero en la U siempre han pasado cosas demasiado extrañas desde cierta parte hasta el último tiempo”.

El mea culpa de Ángelo Henríquez: "Tuve que ser más paciente" https://t.co/9pBodB3FHk — RedGol (Desde ��) (@redgol) July 25, 2020