Rodrigo Tello analiza la decisión de Ángelo Hermosilla que amarga a Universidad de Chile: "Me causa impresión que no fuera a verificar la jugada"

Pese a que el partido entre Deportes La Serena y Universidad de Chile se jugó en el Estadio La Portada este domingo y que terminó empatado sin goles, aún se sigue hablando de una jugada clave en el partido.

Ángelo Hermosilla anuló el gol marcado por Mario Sandoval luego de una perfecta ejecución en un tiro libre, según los jugadores presentes "porque no había tocado el silbato", según la comisión arbitral, porque la contrabarrera invadió la zona de exclusión.

Redgol llamó a Rodrigo Tello para analizar la jugada y el ex Sporting Lisboa asegura que el árbitro debió revisar las cámaras antes de tomar la decisión de anular el primer lanzamiento.

"En la jugada puntual, fue un lapsus del árbitro y creo que los jugadores de La Serena lo presionaron y me causa impresión que no fueron a verificar la jugada, si hubo silbato o no, para eso está el VAR , fue una situación inédita y le tocó a Universidad de Chile", afirmó.

No obstante la situación del juez del partido, Rodrigo Tello se refirió al preocupante rendimiento de la U, afirmando que no sabe a qué juega el cuadro que dirige Rafael Dudamel.

"Primero la U no tiene un planteamiento definido, no sabemos a qué juega Universidad de Chile, ha pasado tiempo y aún no sabemos a qué juega la U y la gente espera que en noventa minutos saquen el sentimiento, den todo. La U todavía no va por ese camino, no ha encontrado el rumbo", cerró.