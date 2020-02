Rodrigo Goldberg y opción de Mauricio Isla en la U: "Nos interesa que haya jugadores que quieran estar aquí"

Universidad de Chile vive días felices tras un 2019 para el olvido. Los azules han tenido un muy buen torneo y pelean en la parte alta de la tabla, pero no dejan de pensar en el futuro.

En conversación con Radio ADN, Rodrigo Goldberg se refirió a las ganas que tendría Mauricio Isla de llegar al cuadro estudiantil. "Nosotros podemos analizar cualquier jugador, nos interesa que haya jugadores que quieran estar aquí. Yo dije en su momento que había jugadores en la U que no querían estar, con esto se ejemplifica. Montillo dejó todo para venir, eso nos interesa. Sea Isla o cualquiera, lo vamos a analizar".

"Sería maravilloso poder repatriar a Marcelo Díaz, Charles Aránguiz… pero es un plan muy estudiando, no sale barato. Pero cuando hay jugadores así de identificados y con buen momento deportivo, es el plan perfecto", agregó el director deportivo.

Goldberg también abordó los dichos de Johnny Herrera, quien señaló que su llegada junto a Sergio Vargas era más de lo mismo. "Estamos totalmente enfocados en la U, no me corresponde opinar de lo que diga él. Tiene todo el derecho a hacerlo y nosotros derecho a estar de acuerdo o no, y a replicar o no. Así que no me voy a enfocar en él, no es tema".

Finalmente, polaco no escondió su entusiasmo y señaló que están para pelear el título. "Tenemos el objetivo de pelear arriba, pero a Católica le sumaría a Audax Italiano y La Calera, que es durísimo. Sería demasiado arrogante decir que nosotros y Católica vamos a pelear el torneo, hay otros equipos".