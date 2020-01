Rodrigo Goldberg y arribo de Walter Montillo: “Lo más seguro es que lo tengamos la próxima semana”

En la presentación oficial de los primeros cuatro refuerzos en Universidad de Chile, el director deportivo de Azul Azul Rodrigo Goldberg habló sobre la llegada de Walter Montillo al equipo estudiantil.

"Walter en este minuto está solucionando un tema administrativo con su ex Club. No depende de él, no depende de nosotros. Lo más seguro es que lo tengamos la próxima semana", expresó.

Agregó que "Si logramos cumplir con el objetivo de tener un equipo competitivo, estaremos arriba y saldremos de abajo. En términos de estructura de plantel, estamos balanceados. Buscamos dos jugadores por puesto, más dos jugadores polifuncionales por línea".

Sobre la llegada de un delantero centro, el directivo Azul mencionó que "Hay varios nombres en carpeta, esperamos un último refuerzo, un 9". Los nombres que suenan son Joaquín Larrivey.

Añadió que "Los hemos revisado (a Larrivey y Barcos) con otros 12 jugadores, pero todos con características que se acomodan a lo que buscamos. Negociaremos lo que más se pueda para traer ese jugador que será muy importante".

Además, se refirió a las supuestas mala relación con Mauricio Pinilla. "No lo conozco, nunca he conversado cara a cara con él así malamente podría tener una mala opinión de él que fue lo que dijo. Nuestra metodología de búsqueda de jugadores no da para que una persona tenga la razón final sobre quién puede llegar. Yo solo doy una opinión y también influye la de otros".

Finalmente, ratificó que "Augusto Barrios se queda".