Universidad de Chile está cerca de perder a uno de los jugadores más valiosos de su plantel y goleador del Campeonato Nacional, Joaquín Larrivey, luego de que hasta ahora ambas partes no alcanzaran un acuerdo para extender su estadía. El ex director deportivo azul, Rodrigo Goldberg, salió al frente a pedir la continuidad del artillero.

El delantero había puesto como plazo el pasado 7 de septiembre para la renovación de su vínculo, sin embargo, la dirigencia azul no estuvo dispuesta a trabajar bajo aquella medida de presión y el futuro del futbolista de 37 años es ahora incierto.

Pese a que diversos personajes del mundo del fútbol e incluso los hinchas han pujado hasta el hartazgo para que la situación de Larrivey se resuelva, hasta ahora no hay ni luces de un nuevo contrato para el jugador.

En esa línea Rodrigo Goldberg decidió alzar la voz, y en extenso diálogo con LUN abordó el presente del goleador azul.

"Larry es un tipo ciento por ciento profesional. Nunca se lesiona, entrena bien y se cuida. Además lleva una gran cantidad de goles", comenzó diciendo.

El ex director deportivo azul detalló que "desconozco cómo son ahora el tema de las negociaciones".

"Si me preguntas como hincha, a Larrivey deberían renovarle el contrato. El tipo se lo ha ganado con creces", comentó el Polaco.

Por último, y dejando de lado el tema de Joaquín Larrivey, Goldberg se sinceró y reconoció lo mucho que sintió su adiós a la U, en especial la manera en que se dio.

"Yo esperaba que, al menos, los nuevos dueños se sentaran a tomar un café. No pensé que mi salida me pegara tan fuerte en lo anímico. Me dolió mucho", confesó

Goldberg reveló que "al principio no quería ver los partidos de la U, tampoco ver noticias. El desgaste fue demasiado, pero todo lo hicimos con dedicación".