Rodrigo Goldberg: "No me meto en la cancha. Hernán Caputto decidió la salida de Johnny Herrera de la U"

El director deportivo de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, conversó en extenso con LUN para la edición de este jueves, misma jornada en que Johnny Herrera vuelve al Estadio Nacional para enfrentar a la U junto a Everton.

Goldberg se refirió a las palabras del ex meta azul y negó categóricamente ser responsable de la salida del arquero, asegurando que el DT Hernán Caputto tiene potestad en las decisiones sobre el plantel.

"Si hay algo que tenemos claro con Sergio Vargas es que tenemos un límite y no lo vamos a traspasar; en la cancha no nos metemos. Jamás le vamos a decir a un técnico que ponga o saque un jugador. Caputto decidió la salida de Herrera”, dijo el Polaco.

Agregó que “si dice que Hernán es un mandado es falso. Caputto tiene la autoridad en el equipo como la tuvo Alfredo Arias. Nosotros, dependiendo de nuestras necesidades, diseñamos el equipo. Johnny tiene todo el derecho a opinar y nosotros a estar de acuerdo o no”.

Por otro lado fue consultado por Mauricio Pinilla, quien no habría regresado a la U tras su polémica partida debido a diferencias personales entre los dos.

“Pinilla ha peleado conmigo. No sé si eso viene de mi época de comentarista, pero no me interesa lo que diga. Si no le gustan las cosas que hacemos está bien. Sé que es hincha de la U y puede opinar, no tengo dramas, pero jamás veté a Pinilla. Decir que por mí no llegó es falso”, expuso.

Por último sentenció “la U vende y vendía el año pasado. Ahora la tormenta está en Macul (Colo Colo), la nube se fue para allá y después seguramente se irá a otros lados. Sé que esto vende cuando hay periodos malos. Hubo algunos que se ensañaron con la U”.