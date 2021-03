Rodrigo Goldberg pide cautela con la patrulla juvenil de la U: "Hay gente que quedó ilusionada, pero tenemos que saberlos llevar"

El director deportivo de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, abordó el extraño y a la vez especial partido que tuvieron los azules este pasado miércoles por la revancha de la segunda fase de Copa Libertadores contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Los azules perdieron y fueron eliminados, pero debutaron varios jóvenes de la cantera debido a las bajas por el múltiple contagio por coronavirus.

“Nula voz me queda, gritamos mucho anoche en el estadio. (…) Hay varios elementos y cosas rescatables para sacar en limpio, en un partido y una llave que perdimos. Nuestro objetivo era pasar, pero se creyó que al perder jugadores nosotros estábamos entregados, y no. Se creyó que era lógico que perdiéramos, y no fue así. Nosotros buscamos ganar”, dijo Polaco a RedGol en La Clave.

Agregó que “con nuestras armas y limitaciones buscamos la forma de ganar y no lo logramos, pero como perdimos ganamos otras cosas. Me quede con una rabia de no pasar una llave abordable, pero ganamos muchos jugadores para el primer equipo”.

En la U debutó como titular Bastián Ubai y Daniel Navarrete, además de Marcelo y Mauricio Morales que apenas registraban minutos como profesionales. En el segundo tiempo ingresaron Cristóbal Muñoz y José Ignacio Castro.

“Ayer la U sumó seis o siete jugadores que no están en el radar de muchas personas. Es una luz de esperanza, una generación de jugadores que hemos apoyado y siguiendo desde hace mucho. Y es una generación que ha sufrido mucho, la 2000-2001, llevaba un año y medio sin competir por el estallido social y después la pandemia. No fue sencillo rescatarlos. Les hicimos un programa y plan para que tuvieran algo más allá del Zoom”, contó Goldberg.

“Como le dije a ellos, no tenían experiencia, pero sí la preparación. Que los que estaban al frente no eran marcianos, son jugadores muy buenos y con oficio, pero son jugadores de fútbol. De una forma entendieron el mensaje, salieron con nerviosismo, pero con una cuota de picardía y ganar tremendo”, añade.

Por último, y más importante, el director deportivo del Chuncho llamó a ser cautelosos con las promesas azules para no esperar ni exigirles de más dentro del proceso natural que deben vivir las nuevas alternativas de Rafael Dudamel.

“Si hablas de pelear un campeonato, que es lo que queremos, ganar clásicos, además de las ganas que tienen ellos necesitas oficio y experiencia. Eso lo tienen que ir ganando. Sé que hay gente que quedó ilusionada y que quiere que jueguen todos ellos y nadie más, pero hay que saberlos llevar. Lo de ayer fue una suma de nombres disponibles para el primer equipo”, sentenció.

