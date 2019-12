Rodrigo Echeverría dice adiós a la U: "Me llevo los mejores recuerdos"

Comienza la reestructuración de los clubes del fútbol chileno. Universidad de Chile es uno de los que más ha trabajado pensando en el próximo semestre y este jueves se confirmó la salida de otro de sus valores.

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo Echeverría reveló que no seguirá en el conjunto estudiantil, poniendo fin así a su vínculo con el club que lo sacó al profesionalismo en el 2012.

"Llegó el momento de despedirse del club donde me formé como jugador profesional, en el que debuté y que me ha dado muchas alegrías", comenzó explicando en la publicación. "Muy agradecido por todo lo que me brindaron desde mis 8 años hasta hoy, conocí grandes personas y me llevo los mejores recuerdos", agregó.

La despedida de Echeverría en Instagram

Con su salida desde la U, Echeverría deberá buscar equipo para poder jugar la próxima temporada. Everton aparece como la opción más clara, pero hasta ahora no es nada seguro.