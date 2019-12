Rodrigo Echeverría: "Herrera no tuvo que ver en mi llegada, me comuniqué con la gente de Everton y decidimos venir"

Rodrigo Echeverría fue presentado oficialmente en Everton de Viña del Mar este lunes en el complejo deportivo del cuadro ruletero. El ex Universidad de Chile recibió su camiseta junto al ídolo azul Johnny Herrera.

El Eche valoró su regreso a la ciudad jardín y recordó su paso por el club en 2017: "Quiero expresar mi felicidad de volver a Everton, si bien es cierto que hice una buena campaña en 2017, me tocó irme y siempre expresé que si tenía la posibilidad de volver, lo haría de lo más feliz del mundo. Estoy feliz de volver y espero estar a la altura".

Además, el zaguero habló sobre su desvinculación de la U y la influencia de Johnny en su decisión: "Con la U no llegamos a acuerdo y Herrera no tuvo que ver en mi llegada, me comunique con la gente de Everton y decidimos venir".

El canterano azul llega al cuadro ruletero por dos temporadas, según lo que detalló Gustavo Dalsasso.