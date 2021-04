Roberto Reynero le pone fichas a Diego Carrasco como lateral izquierdo para jugar el Superclásico: "Es una responsabilidad enorme para Morales"

Universidad de Chile enfrenta Colo Colo en el Estadio Monumental el próximo domingo a las 16:00 con la mente y corazón puestos en conseguir la hazaña de cortar la racha de 20 años sin poder ganar en Macul.

Una de las dudas que tiene Rafael Dudamel es elegir a su lateral izquierdo, donde tiene tres posibilidades: Marcelo Morales que viene siendo titular, Diego Carrasco o Luis del Pino Mago.

Tomamos contacto con Roberto Reynero, otrora capitán de la U en los ochenta y que fue varios años dueño absoluto de la banda izquierda defensiva de los azules.

"Es un clásico y me acomodaría más Diego Carrasco que Morales, porque este chico tiene futuro, tiene el ímpetu..pero no sé, son otros tiempos, la verdad es que cuando uno jugaba estos clásicos los estadios estaban llenos, no sé si le afectará mucho hoy en dia enfrentar a Colo Colo sin público, pero mal que mal es un clásico es una responsabilidad enorme y sabemos lo que se juega Dudamel en este partido, se juega todas sus cartas", asegura el Príncipe.

De todos modos Reynero cree que "la U ante Unión Española no mostró jerarquía o progreso en el andamiaje del equipo y por eso necesita gente de más experiencia en el campo de juego y poder suplir la deficiencia del juego que Dudamel aún no encuentra"

El ex defensor de Universidad de Chile no está tan ilusionado con lo que pueda pasar el domingo.

"En los momentos más difíciles no hemos encontrado la línea de juego del DT y capaz que aparezca la varita mágica y se logre un objetivo de ganar, pero cuando uno no juega bien, difícil que gane, Dudamel no ha encontrado los jugadores precisos para jugar en la U y yo no veo jerarquía ni que el equipo funcione como él quiere", cerró.

