Ricardo Rojas recuerda el combo a Marco Villaseca: "El Flaco era muy pesado. Por suerte pude pegar primero"

En 1999 cuando en enero caían los patos asados, se realizó la Copa Ciudad de Santiago que enfrentó a Colo Colo y Universidad de Chile.

La goleada alba en el Estadio Nacional con gran actuación de Manuel Neira pasó a segundo plano debido al golpe de puño que le propinó Ricardo Rojas a Marco Villaseca que terminó con ambos jugadores detenidos en la comisaría y puestos a disposición del tribunal del crimen por violencia en los estadios.

A 21 años de ese superclásico que no tuvo nada de amistoso, el Cuervo Rojas se sincera con Redgol y recuerda "Ahora me río porque en su momento era incómodo y lo he dicho un montón de veces, porque detrás de un jugador hay familia y verse envuelto en ese tipo de situaciones no es bueno para ninguna de las dos partes, pasó el tiempo como te dije y ahora uno se lo toma a la broma

Rojas agrega que "en ese momento el Flaco era muy pesado y me agarró en un momento malo. Se me cruzó en mi camino y por suerte pude pegar primero porque Villaseca mide como 1.87 así que imagínate, salió todo bien por lo menos".

El formado en Deportes La Serena cuenta que se encontró de pronto envuelto en la trifulca y culpa derechamente al capitán de la U en ese entonces.

"Partiendo porque el Guatón Musrri me dejó embarcado, armó todo y quedé ahí.Tuve un ataque de ira, de rabia y que le puede pasar a cualquiera. Hubo un cúmulo de cosas donde estudiamos al rival y vimos cosas que no me gustaban", afirmó.

Para el final deja una conclusión "fue una situación extraña que no la disfruto mucho".