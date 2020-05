Ricardo Guzmán Pereira recuerda pelea con Andrés Dalessandro: "Yo no cambio mi camiseta"

Ricardo Guzmán Pereira en conversación con La Magia Azul recordó el día en que se negó a cambiar camiseta con Andrés D'Alessandro en el duelo de Copa Libertadores 2015 entre Universidad de Chile con Internacional de Porto Alegre.

El volante uruguayo aseguró que todo se debió a la costumbre que tienen los brasileños de cambiar camisetas apenas acaba el primer tiempo, algo que él no está de acuerdo.

"Fue una discusión por el cambio de camisetas. Él nos había hecho un gol de penal en un foul que no fue, entonces estaba caliente y ahi los brasileros comenzaron a pedir cambio y más caliente me fui", comenzó el relato del oriental.

Guzmán cuenta que D'Alessandro pasó por su lado y le dijo: "Uru cambiemos, a lo que le respondí 'despues te la doy' y se la saca y ahí me putea 'qué te comiste', comenzó una pequeña discusión".

Guzmán deja pagando a D'Alessandro (Pantallazo)

El ex Universidad de Chile asegura que después conversó con el Cabezón y más enfrío le dijo: "vos sos argentinos y yo uruguayo, los brasileños hacen eso, no estoy de acuerdo con eso".

Lo más increíble de todo, es que Guzmán se quedó igual con la camiseta de la estrella argentina y él no le dio la suya. "Luego en el túnel le pedí la remera porque un amigo mio que colecciona me la pidió, y se lo dije a él, es para un amigo, no me gusta cambiar y no tengo camisetas de los rivales", cerró.