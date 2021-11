Luciano Krikorian, agente del delantero argentino, aseguró que desde Universidad de Chile lo contactaron para acercar posiciones para un posible fichaje de Gonzalo Sosa si Joaquín Larrivey no renueva con el Chuncho.

El delantero de Deportes Melipilla, Gonzalo Sosa, es uno de los jugadores que pelea por coronarse como el máximo goleador del Campeonato Nacional 2021 a dos fechas del término del torneo. Y el argentino de 32 años ya es protagonista entre los rumores de mercado de cara a la próxima temporada.

La tabla de artilleros tiene a Fernando Zampedri de la UC primero con 22 goles, segundo con 21 es Sosa. Ambos atacantes lograron superar a Joaquín Larrivey (20), quien se fue quedando junto con la horrible racha de Universidad de Chile.

Y no hay que quitarle méritos a Zampedri, pero Gonzalo Sosa tiene, por decirlo de alguna forma, el plus de estar merito arriba pese a que Melipilla actualmente lucha por alejarse del descenso y salir del puesto de la promoción.

El presidente de Melipilla, Leonardo Zúñiga, reconoció a Futuro Fútbol Club que Colo Colo está tras los pasos de Sosa, mientras el jugador aclaró a través de redes sociales que “mi cabeza y mi corazón hoy en día están metidos pura y exclusivamente en las dos finales que nos quedan (con Melipilla)”.

Ahora es el representante del jugador, Luciano Krikorian, quien entregó nuevos antecedentes: Universidad de Chile también pelea por el fichaje de Sosa y es el candidato a reemplazar a Larrivey en caso que el goleador del Chuncho finalmente no renueve en la U.

“Tuve conversación con Universidad de Chile, que podía ser una alternativa según lo que pase con la renovación de Larrivey. Es la realidad”, dijo Krikorian en conversación con Radio ADN.

El agente agregó que “Gonzalo termina contrato con Melipilla en diciembre del 2022. He hablado con gente de Colo Colo y parte de su cuerpo técnico, es un jugador que les interesa, pero que hasta que no termine el torneo no creo que haya un avance”.

Krikorian sentenció que “tuve propuestas de un equipo de México que lo quiere, dos equipos de Ecuador y uno de Turquía. Hasta que no termine el torneo no vamos a evaluar nada”.