Universidad de Chile no logra levantar el rumbo tras la derrota en el Superclásico ante Colo Colo y ya acumula cinco fechas sin saber de victorias. Los Azules venían peleando en la parte alta, pero luego de perder ante los Albos cayeron a un hoyo del que no han logrado salir.

El martes recién pasado, Fernando de Paul habló con la prensa y reveló el sentir del plantel luego de haber perdido a Eugenio Lizama, neuropsicólogo y quien era clave en crisis como esta. "Trabajaba mucho la parte mental (...) En estos momentos no tenemos una persona que trabaje esa parte. El que puede lo hace individualmente" fueron parte de los dichos del arquero y capitán.

De hecho, el Tuto fue más allá y recalcó la relevancia que tenía dentro del equipo. "Era una persona muy importante, muy conocida. Cuando lo tienes cerca no te das cuenta de lo que vale, pero fue un error no sé de quién. De parte de los jugadores la verdad, en ese sentido, lo extrañamos porque trabajamos muchas cosas con Eugenio, pero no sé de quién fue realmente el error".

Este jueves en la última edición de RedGol en La Clave se abordó este tema junto a la psicóloga deportiva Renata Lizana, quien explicó lo fundamental que es contar con este apoyo dentro de los planteles. "Declaraciones como las del Tuto ayudan a entender lo que significa el rol protagónico del psicólogo deportivo".

Para la especialista, lo hecho por De Paul ayuda a aclarar el panorama del camarín. "El capitán tiene la misión de identificar las necesidad y verbalizar. De forma asertiva, Tuto saca voz por muchos jugadores que están sintiendo ese momento de incertidumbre por los resultados de hace un tiempo".

"Siempre concebiré esto como algo de mucho coraje, el jugador que asume que existe esa necesidad de trabajar lo mental con un psicólogo, es relevante. El futbol es una parte micro de una manifestación macro. Existe resistencia y no sorprende tanto, es algo que pasa en la sociedad", agregó.

La hinchada puede sumar o restar

Uno de los puntos más llamativos en voz de Lizana es el aporte que puede tener la barra azul en una crisis como esta. "Estar con tu hinchada, con su mirada, puede sumar o restar. En un momento de tanta incertidumbre, lectura que hago es que la presencia te puede cohibir o frenar. Empiezas a tener malos resultados y sabes que está tu hinchada incondicional pero también crítica".

La psicóloga deportiva va más allá y recalca que esta presión puede mermar el desarrollo del partido. "Hay un deterioro de tu concentración, lo que impacta en la toma de decisiones, por los que viajaron kilómetros y no les puedes entregar lo que te gustaría".

"El episodio de los bombos, donde la hinchada sirve para comunicar una necesidad y una carencia de directiva que está fallando, con las renovaciones. Es interesante cómo se comunican y hay sincronía con el equipo", complementó.

