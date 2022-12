Universidad de Chile dio el vamos a una nueva temporada de entrenamientos con miras al Campeonato Nacional 2023, de la mano del nuevo entrenador Mauricio Pellegrino.

Uno de los refuerzos recién llegados, Leandro Fernández, destacó la importancia del técnico argentino y lo que le puede aportar al equipo.

"Mauricio es un gran entrenador, una persona muy seria, correcta, le va dar mucho a la U y ojalá que podamos agarrar rápido su idea. Tendremos días para trabajar en pretemporada. Es una persona frontal, recta, su equipo de trabajo es serio y le va a venir bien", comentó en las redes del club.

En ese sentido, el ex Independiente también contó el esfuerzo que tuvo que hacer con su familia para dar el salto a los azules.

"Hicimos un esfuerzo muy grande con la familia, con mi representante, para poder estar acá y solucionar los problemas allá, así que contento que se pudo solucionar y estar acá en Chile", destaca.

En esa línea recuerda cómo se fueron dando los acercamientos, donde Universidad de Chile lo llamó antes de tener un entrenador confirmado.

"Cuando me llamó Manuel me contó el proyecto que tenía, que si bien todavía no había entrenador, me comentó lo que podía llegar a pretender de mí, lo que necesitaba el club y el desafío era muy grande entonces no dudé y acepté. Quedamos en hablar y con el correr de los días se fueron alineando las cosas para que hoy pueda estar acá", finaliza.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22

Revisa las declaraciones de Leandro Fernández: