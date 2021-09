Hay gente que mira bajo el agua y ojos que se agudizan en la semana previa al Superclásico del fútbol chileno. Es lo que quedó en evidencia con la polémica que se armó entre Ramón Arias y los periodistas Rodrigo Eyzaguirre y Esteban Abarzúa.

Los comunicadores, vinculados emocionalmente con Colo Colo, pusieron en duda a través de Twitter la lesión que manifestó tener el defensor uruguayo de Universidad de Chile este lunes, que lo tiene "en un 80 por ciento" fuera del choque del próximo domingo en Rancagua.

"Arias hoy: 80% de no jugar. Arias el domingo: cabezazo a los 88' y se cuelga de la reja para celebrar. #Estapelículayalavi #Cojeradeperro", fue la controvertida reflexión de Eyzaguirre, que acompañó con las declaraciones de Arias.

Abarzúa se sumó al cuestionamiento: "Qué fome toda la puesta en escena. Lo de (Esteban) Paredes tenía gracia porque nadie lo veía hasta el jueves. Este chico puede hacer todos los goles que quiera el domingo, pero nadie hablará de él antes del partido".

La alusión a Paredes no es gratuita, ya que el sempiterno goleador colocolino en Superclásicos solía marcar la previa de estos enfrentamientos con una serie de problemas físicos que hacían llevarlo entre algodones al enfrentamiento con la U.

Pero a Cachila Arias no le gustó nada la alusión y por la noche les respondió tajantemente a los periodistas. "¿Puesta en escena? ¿Por declarar sin cassette y sin dar vueltas? Jamás busqué que hablaran de mi y no va a ser la excepción", indicó el uruguayo.

A mayor abundamiento, el ex San Lorenzo subrayó su comportamiento de una línea. "Siempre hablé y respondí en la cancha. Espero no tomé mal la respuesta, ya que es de buena fe, no como su comentario. Saludos", contestó el charrúa.

Se trata de la primera polémica que se ventila entre ambos equipos. Y aunque se trate de protagonistas que seguramente no estarán el domingo en El Teniente de Rancagua, pinta de buena manera la tensión con la que se espera al partido mayor del fútbol chileno.