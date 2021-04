Ramón Arias y la ausencia de Esteban Paredes en el Superclásico: "Sólo me preocupo de la U de Chile y en lo que podemos mejorar"

Universidad de Chile visitará el próximo domingo a Colo Colo en el estadio Monumental con el deseo íntimo de romper la racha de 20 años sin ganar en Pedrero y esperan que esta vez por fin se les de.

Justamente en la previa del Superclásico habló Ramón Cachila Arias en conferencia de prensa y dejó en claro que prefiere siempre hablar de su equipo antes del rival, más allá de que sea un Superclásico.

Consultado por la ausencia de referentes albos como Esteban Paredes, Jaime Valdés y Julio Barroso y la evidente ventaja que podría significar con la U, el uruguayo con cara de pocos amigos, prefirió evitar.

"Cada clásico es un partido aparte, no importa como lleguen los equipos, yo me preocupo de la U de Chile en lo que podamos mejorar, y reitero que pasa por ahí, me preocupo de lo nuestro", explicó.

Algo similar ocurrió cuando un periodista le consultó a Cachila Arias, por un ex compañero suyo con presente gris en el archirrival: Nicolás Blandi.

"Fuimos compañeros, si, pero él es jugador de Colo Colo y yo de Universidad de Chile, sólo me preocupo de nosotros", aseguró.

Respecto al rendimiento de la U, Arias cree que "tenemos que prolongar los minutos de buen fútbol, asociarse más, por suerte atrás estamos sólidos y tenemos jugadores muy capaces de tres cuartos hacia adelante, así que hay que sacarle provecho a eso".

