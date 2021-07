Ramón Arias no quiere saber nada de Ángelo Hermosilla: exige que Azul Azul reclame y defienda a la U contra el árbitro y el VAR

En Universidad de Chile están furiosos tras el empate 1-1 ante Ñublense que les arrebató tres puntos a los azules sobre el final del duelo válido por la fecha 13 del Campeonato Nacional. Joaquín Larrivey puso en ventaja a la U n los 87’, pero los chillanejos igualaron en los 90’+6 con un polémico penal.

El árbitro Nicolás Gamboa cobró la pena máxima con ayuda del VAR por una mano de Osvaldo González en el área, pero la jugada partió viciada con un fuera de juego de Ñublense sin contar además que los azules alegaban una carga ilegal de Roberto Gutiérrez al defensor del Chuncho.

Los azules están en pie de guerrera contra Ángelo Hermosilla, quien estaba a cargo del VAR sin percatarse del fuera de juego y además anuló el gol de Mario Sandoval como réferi en el partido ante Deportes La Serena.

“Sin dudas deja sensaciones de molestia, no es la primera vez que nos pasa y nos despojan de los tres puntos, nos costó hacer el gol y estábamos cerrando el partido. No podemos seguir mirando para el costado y los que estén encargados de defender al club tienen que hacerlo, así como nosotros hacemos el esfuerzo en la cancha, tiene que salir a defendernos. Es la segunda vez, el mismo árbitro”, dijo Ramón Arias en rueda de prensa.

El defensor azul agregó que “es muy difícil, somos un equipo al que no le sobra nada, somos muy autocritico y estamos por debajo de lo que ponemos dar. Por eso la sensación es de molestia porque se vio en todos lados… revisamos la jugada, y eso te da más bronca. Cuando hablas con los árbitros te reconocen el error, pero ya perdiste los puntos. Por ejemplo, de haber sumado contra la serena estaríamos peleando allá arriba”.

“Cuando le voy a reclamar dentro del partido, el médico me dice que chequearan la línea del offside, tú viste como lo pedí, pero estaban viendo otras variantes y no todas como debe ser. En el procedimiento estuvieron erráticos y nos da mucha molestia cuando vos ves que voy saliendo del camarín y vienen a pedir disculpas por el error… Eso es lo que molesta, ya no tienen nada que hacer, ya se habían equivocado. Puede pasarle al árbitro, pero el VAR tiene que ser más elocuente con lo que pasa en la cancha. No tienen todas las pulsaciones de la cancha. Al árbitro se le entiende, pero a los del VAR tienen que tener mayor claridad… son tres tipos mirando las cámaras. No puede ser que te saquen los puntos así de la nada”, complementó.

Por último, Arias insistió en que la directiva y Azul Azul debe poner el grito en el cielo y reclamar ante la ANFP y la comisión de árbitros. En Universidad de Chile no quieren ver en cancha, ni en el VAR ni en pintura.

“Lo de la dirigencia, hay que ser un equipo unido con cuatro patas de la mesa, los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva y los hinchas. Hay que estar todos en sintonía. Hay que defender el interés del club, cada uno por su lado. La dirigencia debe hacer lo suyo y defender al club como se debe, y estar a la altura porque ya es la segunda vez que nos pasa lo mismo y no puede seguir ocurriendo”, sentenció.