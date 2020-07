Rafael Olarra se mete en el conflicto Herrera-Rivarola: “No me gusta que Johnny menosprecie a Diego y viceversa”

Hace unos días atrás hubo un fuerte enfrentamiento a través de la prensa entre Johnny Herrera y Diego Rivarola, dos referentes de Universidad de Chile. Ante esa situación, Rafael Olarra expresó su opinión sobre el tema y mencionó que estas críticas solo le hacen mal al club.

En conversación con radio Cooperativa, mencionó que “no le hace bien al club, no le hace bien ni a Diego ni a Johnny en su tema de Everton, porque lo podría estar desconcentrando un poco de su línea. Yo he estado cerca de la gestión de Diego como embajador, como rostro y no es una situación fácil de hacer”.

En la misma línea, complementó que “logró muchas cosas que nadie sabe, como tirar a flote la corporación de jugadores y ex jugadores, la cual preside. Ha sido meritorio de Diego y de muchas personas más, pero la cabeza es Diego y eso no se ha dicho mucho”.

El portero ahora defiende los colores de Everton de Viña del Mar.

“Entonces que venga Johnny a menospreciar la situación o a decir eso, no me gusta. Tampoco me gusta que Diego diga que no le importa lo que diga Johnny, porque es un referente y no podemos estar peleando entre los jugadores que vestimos esta camiseta”, agregó.

Pero eso no es todo, porque también expresó su opinión ante un eventual retorno de Herrera a la U: “es complejo el escenario de Johnny, porque se desgastaron muchísimo las relaciones con la misma gente que está adentro. Yo sé que dentro de Azul Azul Johnny también tiene sus detractores, como puede ser normal en situaciones con las posiciones que se tomaron”.

“Pero si lo llevo a lo futbolístico, yo nunca diría que esto está cerrado. Universidad de Chile es un equipo que necesita un arquero de prestancia, de prestigio y Johnny lo cumple de sobre manera”, sentenció.