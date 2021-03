Rafael Dudamel y la no suspensión del San Lorenzo - Universidad de Chile por Copa Libertadores: "Uno no debe esperar nada de los demás"

Se acabó la espera. Universidad de Chile ya está en Buenos Aires, Argentina, para enfrentar este miércoles a las 21:30 a San Lorenzo en el duelo de revancha para avanzar a la siguiente fase previa de la Copa Libertadores.

Apenas aterrizó el charter azul, la prensa trasandina emplazó a Rafael Dudamel para que hiciera sus descargos por el hecho de que la Confederación Sudamericana de Fútbol no haya considerado la situación de la bajas por coronavirus que golpea duramente el cuadro azul.

"No quiero generar una polémica, son las normas, y ya con las normas establecidas cualquier alegato está de más, no tiene sentido sabiendo que el partido se va a jugar entonces no tiene sentido que dé mi opinión al respecto", afirmó de entrada.

Pese a que no quería referirse al tema, sucumbió a la tentación asegurando que "en esta vida, en este fútbol, uno no debe esperar nada de los demás".

Dudamel también entregó un mensaje a los jóvenes jugadores que tendrán la responsabilidad de debutar ante San Lorenzo.

"Futbolísticamente no vamos a estar en la plenitud que nosotros quisieramos, las bajas son importantes, pero competitivamente haremos lo mejor que está a nuestro alcance. Los jóvenes tienen una linda responsabilidad, son chicos con los que vamos a reemplazar a los que no están, es su momento, tienen un futuro importante y ojalá puedan aprovechar esta oportunidad", cerró.