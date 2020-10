Rafael Dudamel y el interés de Universidad de Chile para que asuma la banca azul: "Me estoy enterando por ustedes"

Luego de la derrota de Universidad de Chile ante Deportes Antofagasta y el empate con Audax Italiano en Rancagua, hicieron tambalear el puesto de Hernán Caputto en la escuadra azul.

Rápidamente comenzaron los rumores sobre los técnicos que podrían reemplazar al estratega en caso de que no siguiera al mando de la U.

Los nombres se centraron en dos firmes candidatos: Martín Lasarte y Rafael Dudamel. Precisamente con el venezolano conversamos y rechazó de plano esta posibilidad.

"La verdad que me entero por ustedes, siempre es un honor que los grandes equipos lo tengan a uno en consideración, pero soy respetuoso de los espacios y cuando los equipos tienen sus entrenadores, no me gustan las especulaciones", aseguró el ex entrenador de la selección de Venezuela.

Otra cosa que aclaró Dudamel, es que no estuvo en el país a propósito del Chile-Colombia. "Yo no he estado en Chile últimamente, comenté el partido de la Roja en Colombia y sí estuve visitando a mi hija que vive allá. Conozco al presidente del club (Cristián Aubert)y hemos conversado de fútbol, pero no para ser el entrenador, él es un hombre serio", detalla.

El llanero se siente feliz porque su nombre suene en Chile, y no solamente para venir a la banca de la U, también sonó en Colo Colo y hasta en la selección chilena.

"Eso me permite saber que lo que hemos hecho a la largo de la carrera va siendo valorado internacionalmente y me hace sentir muy contento", cerró.