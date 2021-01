Duro cruce de palabras entre Rafael Dudamel y el Flaco Leiva sobre el final del duelo entre la U e Iquique

Universidad de Chile y Deportes Iquique empataron 2-2 en el duelo pendiente por la fecha 23 del Torneo Nacional, un resultado que no sirve de mucho a ambos equipos complicados en la lucha por la permanencia. Los Dragones Celestes siguen penúltimos en la tabla regular; últimos en la ponderada y los azules al filo con menor margen.

Por esta razón, segundos antes del pitazo final los entrenadores Rafael Dudamel y Cristian Leiva se enfrascaron en un acalorado diálogo cruzado desde sus áreas técnicas. “Yo no estoy hablando contigo, cállate”, le dijo el DT de Universidad de Chile a su par de Iquique en imágenes captadas por la transmisión de TNT Sports.

“No te metas con mis jugadores. Hey, no te metas con los jugadores rivales”, contestó Leiva encontrando la réplica de Dudamel: “te estás excediendo Leiva, no tienes que hablarle al técnico tampoco”.

El sabroso cruce de palabras continuó con Leiva: “tú le estás hablando a mis jugadores”. “Eso no es así, Flaco. Has hablado todo el partido y yo no te dije nunca nada”, contratacó Dudamel. “Quédate callado, ya”, sentenció el DT de Iquique.

Tras el pitazo las caras de ambos no eran las mejores, pero como todo queda en la cancha… ambos se saludaron en un extraño y brusco abrazo, tirón y empujón de Dudamel a Leiva.