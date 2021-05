Rafael Dudamel no perdona a Sergio Vargas por decir que era la cuarta opción al banco de Universidad de Chile

Los triunfos han tranquilizado las aguas en Universidad de Chile y, al parecer, Rafael Dudamel está mucho más tranquilo sin la presión de perder su trabajo semana a semana.

Eso sí, al parecer, el venezolano no olvida y este jueves en conferencia de prensa reconoció que tiene muy poca relación con Sergio Vargas, gerente deportivo del club azul.

¿Por qué el quiebre? Walter Montillo en su libro Gracias a la Vida, contó que el Superman reunió a los referentes y frente a los cuestionamientos de este grupo de jugadores, les confesó que Dudamel era la cuarta opción para llegar a la U.

Los dichos de la Ardilla fueron ratificados por Vargas en conversación exclusiva con Redgol en La Clave hace unos días, algo que no pasó desapercibido para el actual director técnico de Universidad de Chile.

"Cuando me contaron dije 'qué orgullo que la cuarta opción haya estado al mando de los objetivos de zafar del descenso', pero de manera muy jocosa. Los que emiten eso sabrán cuál es el propósito, si valorar lo que se ha hecho o generar inestabilidad. Las otras tres opciones no deben haber sido tontos, porque las exigencias deportivas eran importantes", aseguró este jueves el DT en conferencia de prensa.

Respecto a su actual relación con los directores deportivos, Dudamel contó que "Tengo la comunicación necesaria con ellos, sobre todo con (Rodrigo) Goldberg. Con (Sergio) Vargas no tengo comunicación, no porque no queramos, solo que ha estado más cerca Goldberg".