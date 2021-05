Rafael Dudamel molesto por preguntas sobre su continuidad en la banca de Universidad de Chile: "Me aburre"

Este viernes en el Centro Deportivo Azul, el entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, atendió vía remota a los medios de comunicación en la previa del partido que jugarán el próximo lunes los azules y Audax Italiano.

Lo cierto es que luego de la derrota ante Everton volvieron los fantasmas y otra vez ronda la posibilidad de que el técnico venezolano sea reemplazado, algo que no pasa por la cabeza del DT.

De hecho Dudamel se enojó cuando un periodista le consultó si está en peligro su continuidad al mando de la U.

"Lo que me aburre es llegar a las ruedas de prensa y que esas preguntas siempre aparezcan cuando vengo con la expectativa de hablar de fútbol", partidió diciendo el enojado estratega.

Agregando que "en ruedas de prensa anterior hemos hablado de mi comunicación con el presidente y de ellos no he recibido ningún cuestionamiento. Con ellos reflexionamos sobre lo que debemos seguir haciendo. Sobre especulaciones no puedo hacerme eco".

Dudamel para el final aclaró que está en perfectas condiciones pese a la irregularidad de su equipo. "Mentalmente estoy muy bien, tranquilo, consciente de lo que significan los próximos dos partidos y terminar en los primeros lugares antes de la pausa, viendo a ver si habrá Copa Chile. Sigo con la claridad de lo que está en juego cada partido y en la preparación del equipo, viendo y analizando cada jornada para poder ir progresando. Eso me llena de expectativas", cerró.