Rafael Dudamel le manda un recado a Luis Jiménez: "No tengo nada que ver con su no llegada a la U"

A pesar de todos los rumores que vinculaban a Luis Jiménez con Universidad de Chile, e incluso nació una campaña en Twitter para ver al Mago en la U, el volante no se vestirá de azul esta temporada y continuará en Palestino.

El principal señalado como responsable de la fallida llegada del Mago a la U era el entrenador Rafael Dudamel. Según trascendió en la prensa, el venezolano tiene en mente rejuvenecer su plantel, por lo que Jiménez no entraba en sus planes.

Sin embargo, este viernes el propio estratega azul echó por tierra todos los rumores y afirmó que él no tomó la decisión de no considerarlo.

En conferencia de prensa, Dudamel le envió un claro mensaje al jugador de Palestino: "Quiero decirle al Mago Jiménez que no tengo nada que ver con su no llegada a la U. Repito, no soy yo quien contrata. Ya lo he manifestado y no estoy conforme con la confección del plantel en cuánto a profundidad y calidad en algunos puestos".

En esa misma línea, el venezolano le tiró la pelota a los directores deportivos, Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg: "Yo con el tema de las contrataciones, quiero poner un punto final. Yo soy el entrenador, no voy a permitir seguir siendo el escudero de nadie. He terminado siendo el escudero de los directores deportivos".