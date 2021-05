Heidi González contra Dudamel: "Es el momento de cambiar el técnico de la U"

La irregular campaña de Rafael Dudamel en Universidad de Chile lo tiene caminando en la cuerda floja, porque a pesar de marchar quinto en el Campeonato Nacional no termina de convencer a la hinchada por el juego que muestra el equipo.

Por lo mismo, históricos jugadores de los azules han criticado el accionar del venezolano al mando del primer equipo. Es el caso de Pedro González, que en conversación con Emisora Bullanguera criticó duramente el trabajo realizado por el estratega.

"No es el técnico. Me sorprendió, porque llega a la U con un pasado en Brasil donde su campaña no fue buena. Un técnico tiene que tener más mérito para llegar, quizás con más logros importantes y Dudamel no los tenía", comenzó analizando el Heidi, quien fue más allá y pidió la salida del entrenador.

“Creo que es el momento de cambiar de técnico, porque en muchos partidos no ha jugado bien, porque no ha tenido un sistema de juego marcado y la forma en que quiere jugar no se nota. Si se demoran más, el equipo se tardará mucho en recuperar. Por ese lado van las críticas de la gente de la ‘U’ y muchos tienen razón. No se ve un equipo agresivo, con Wanderers hace un gol y se mete atrás, juega de chico a grande", analizó el ex goleador.

El Heidi además no comulga con la forma de trabajar que tiene Azul Azul. "Raro que la U no tuviera técnicos chilenos, porque hay gente capacitada, gente que se identifica, que podrían haber tenido posibilidades, pero uno no conoce la interna y no puedo opinar en qué se basan para traer tanto extranjero. Me llama la atención de por qué no se le da posibilidad a gente capacitada y que se identifica”, agregó.

Finalmente, comentó que no le gusta la función de Pablo Aránguiz en el equipo. "Aránguiz no sé si es muy extremo o carrilero, lo tuve en inferiores y siempre fue volante, no tan pegado a la línea, creo que más centralizado lo vería bastante mejor”, analizó.