Rafael Caroca y su paso por Universidad de Chile: "Hubiese querido tener mejor rendimiento, también soy autocrítico"

Rafael Caroca llegó a la Universidad de Chile de Guillermo Hoyos con la intención de repetir las buenas campañas realizadas en Deprotes Iquique, donde era una de sus figuras.

Entrevistado por La Tercera y consultado por su paso por la U, el volante no quiso entrar en detalles. "Prefiero no hablar de eso. Tengo cariño y obviamente hubiese querido tener mejor rendimiento. También soy autocrítico", aseguró.

En relación al rechazo que tenía de los hinchas azules por haber sido formado en Colo Colo, Caroca afirma que "uno entiende como es la hinchada y la gente, es respetable. Nada que decir. Yo lo hice de la mejor manera y siendo profesional. Siempre he estado agradecido por cómo se han portado conmigo".

El volante también recordó su relación con Marcelo Bielsa. "Me llevó de sparring a la Selección. Aprendí mucho. Como miraban el fútbol era sorprendente, por las cosas que te decían y pasaban. Las cosas que te hacían entrenar, cómo se llevaba el día a día, la exigencia, la intensidad. Compartí con compañeros de la mayor elite. Fui sparring de compañeros que tuve ahora en la U, también de Colo Colo, que hasta hoy siempre han sido igual conmigo,humildes. Estoy agradecido de cada compañero que he tenido. Y espero haber dado una buena imagen. Siempre me preocupé de ser mejor persona y mejor jugador", cerró.