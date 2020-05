Rafa Olarra y charla con Jorge Sampaoli en su adiós de la U: "Dijo que era complicado tener un referente en la banca"

Uno de los defensas más recordados de Universidad de Chile en los últimos años es Rafael Olarra. El Flaco fue parte del equipo que, entre otras cosas, peleó la Copa Libertadores de 2010 hasta semifinales, dejando en el camino a Corinthians y Flamengo.

Tras ser eliminados a manos de Chivas y con la llegada de Jorge Sampaoli al club, el defensor se quedó sin espacio y tuvo que partir. En conversación con Diego Rivarola en el Instagram del club, contó detalles de la charla que tuvo con el casildense antes de su adiós.

"Jorge Sampaoli me dijo que no me iba a acomodar en su estilo de juego, y después trajo a Marcos González, eso me sorprendió, y después me dijo que era muy complicado tener un referente en la banca. Después ganó la Copa Sudamericana y el tiempo le dio la razón y está bien", comentó el Flaco.

La noticia le dolió a Olarra, quien en su regreso a los azules esperaba quedarse hasta el final de su carrera. "Cuando volví en 2008, con 30 años, pensé que no me iba a ir nunca más, mi idea era retirarme, pero a veces las cosas no suceden como uno las planea".

Aquella Copa Libertadores de 2010 es uno de los recuerdos más importantes para el ex defensor. "Quizás éramos inferiores a otros planteles del club en calidad, pero teníamos muy claro lo que teníamos que hacer y eso es muy difícil de encontrar. Gerardo Pelusso es un motivador. La gente siempre me recuerda los goles a Flamengo y a Chivas".

Finalmente, Olarra reveló que estuvo muy cerca de llegar al archirrival, pero el amor a la camiseta fue más fuerte. "Estuve en la casa del "Guatón" (Jorge) Vergara leyendo el contrato para firmarlo e ir a Colo Colo, pero yo siempre fui de la U, porque me gustaba la hinchada. Después Roberto Hernández, que ya me había tenido en Audax Italiano, me pidió en ese entonces y me fui a la U".