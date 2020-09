Mariano Puyol le contesta al Chico Hoffens: "La U no tenía por dónde descender si se completaba el campeonato"

A días del superclásico el ex delantero y referente de Universidad de Chile, Héctor Hoffens, sacó chispas al asegurar que los azules se salvaron de descender a fines del año pasado gracias al estallido social y la consiguiente suspensión del Torneo Nacional.

Como contexto, Hoffens abordaba el presente de la U de cara al partido contra Colo Colo con críticas a la directiva y el técnico Hernán Caputto: “no nos olvidemos que se han hecho muy mal las cosas, la U no descendió gracias a la crisis social y mucha gente se está olvidado”, sostuvo.

Y las palabras de Hoffens encontraron pronta respuesta de Mariano Puyol, el ex capitán y emblema de Universidad de Chile salió al paso en el programa Las Historias de Florete de RedGol.

“Absolutamente no. Te digo francamente, la U no tenía por dónde descender, si se completaba el campeonato hasta el final Universidad de Chile no descendía”, contestó Puyol.

Sentencia que “es cosa de ver los últimos encuentros que alcanzó a jugar antes que se suspendiera. Yo veía un equipo que estaba fuerte y peleando, no era una situación fácil, pero nunca sentí que la U futbolísticamente estuviera a punto de descender. Lo del Chico Hoffens no lo comparto para nada”.

Cabe recordar que la U sufrió todo el año en la parte baja de la tabla hasta la cancelación del Torneo Nacional 2019, que quedó inconcluso con la fecha 26 en juego de un total de 30.

Pero los azules llegaron a la fecha 26 en el 14° lugar con 24 puntos, fuera de la zona de descenso justo por delante de Deportes Iquique (24) y Universidad de Concepción (23).

El 22 de noviembre Deportes Iquique abrió la fecha ante Unión La Calera en el Bicentenario de La Florida por la contingencia del estallido social, y el duelo se suspendió a los 68’ por incidentes fuera del estadio con empate sin goles.

Más tarde sólo se alcanzó a jugar Cobresal ante Unión Española y todos los otros partidos fueron cancelados, incluido el duelo de la U ante Huachipato.

Tras varios días de incertidumbre, la ANFP definió darle el punto del empate a Iquique y los azules pasaron a ocupar el penúltimo lugar de la tabla con un partido menos que los nortinos. Asimismo, Quilín determinó además cancelar los descensos.