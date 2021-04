Beausejour dice que se retira "en un par de años" y que quiere ser DT: "Siempre me ha tirado la cancha"

Jean Beausejour, de 36 años, reconoció que su retiro lo ve cada vez más cerca, aunque aún tiene objetivos por cumplir, como ascender con Coquimbo Unido a Primera A.

"Lo que me motiva es subir a Primera", dijo el lateral zurdo, y aunque advirtió: "No creo que seamos el equipo a vencer. Si nos ponemos en ese pedestal no vamos a ser el equipo que queremos. Sabemos que con el nombre no nos alcanza. Todos lo tenemos súper claro".

Sobre su fecha para colgar las botas, afirma que aún no lo tiene decidido: "El retiro lo veo en el horizonte, no sé que tan cercano. Es por una cosa de edad, lo más probable es que sea en un par de años, o un año. No lo tengo tan claro. Depende de lo que me dice mi cuerpo. Me siento muy bien, entrenando a la par de mis compeñaros".

Cuando deje la actividad, dice que le gustaría ser entrenador: "Quiero estar ligado al fútbol, no sé en qué área. Si me preguntabas hace un mes quería ser entrenador, ahora he variado, hay un abanico grande. Pero siempre me ha tirado la cancha y las ganas de dirigir. Lo más probable es que decante como entrenador".

Beausejour en un entrenamiento con Coquimbo Unido (Coquimbo Unido)

Por el momento, Beausejour dice que aún sigue disponible para la Roja: "El seleccionador lo dijo en su momento, no le importa el país donde juega, ni la división donde juega el jugador. Sólo le importa si dentro de su cabeza es nominable o no. Ante eso, estoy disponible".

Finalmente, sobre la posibilidad de llegar a jugar otro Mundial, reconoció: "A esta edad no me proyecto tanto, no miro mucho más allá. Si en el futuro tengo un nivel para ser seleccionado, bien. Pero hay imponderables en el fútbol, y no tenemos certezas de lo que va a pasar".