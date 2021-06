Presidente Aubert da primeras pistas sobre el nuevo técnico de Universidad de Chile: "Me gustan tres"

La partida de Rafael Dudamel formalizó la búsqueda de nuevo entrenador en Universidad de Chile, institución que hoy cuenta con nuevos dueños. Y fue el presidente, Cristián Aubert, quien reveló en el programa Círculo Central de TV+ el avance de las negociaciones.

"No es que la búsqueda de técnico empiece un día en particular. Lo normal es que siempre uno está en proceso de evaluación de técnicos y jugadores, permanentemente. No podemos darnos el lujo de esperar que algo no nos funcione para empezar a ver cómo lo solucionamos", explicó.

En ese sentido, el mandamás de Azul Azul no le cerró las puertas a ningún perfil de candidato. "Normalmente buscamos técnicos afuera y adentro del país. No hay una decisión previa ni tenemos un prejuicio respecto de los técnicos locales o del extranjero", acotó.

En una entretenida dinámica, el periodista Felipe Bianchi fue preguntándole a la autoridad por los candidatos que han aparecido en el horizonte universitario. Y las respuestas fueron negativas. ¿Gustavo Costas? "No". ¿Eduardo Domínguez? "No". ¿Paqui Meneghini? "No". ¿Alexander Medina? "No".

Sin embargo, luego Aubert dejó entrever sus preferencias. "Currículum tengo 'ene'. No se pueden imaginar la cantidad de personas que me han contactado, desde personas que uno conoce hasta personas que nunca he escuchado en mi vida. Candidatos son todos. El proceso es distinto... a mí personalmente me gustan tres de los que me dijiste", respondió.

Además se refirió al cargo de gerente deportivo, que tendrá la responsabilidad de reemplazar en sus funciones a Rodrigo Goldberg y Sergio Bernabé Vargas. "Nosotros estamos buscando la mejor opción que tengamos para ser gerente deportivo, no por que sea o no jugador", explicó.

"Hemos mirado para afuera. Conozco a (Luis) Roggerio (Independiente del Valle) y (Juan Manuel) Peláez de (Talleres) de Córdoba. Los conozco a los dos, han hecho un excelente trabajo, cada uno por su lado", concedió el timonel universitario.

Finalmente, Aubert repasó cuáles son los objetivos que se traza en el mando de Azul Azul. "Lo que yo quiero es tener una U exitosa. Que gane campeonatos en forma frecuente, que participe en copas internacionales, que forme jugadores y los venda al extranjero", completó.